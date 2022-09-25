Yaşasın Hafta Sonu programında Özgür Özgülgün konuk oldu! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi...
Deniz Satar'ın sunduğu 'Yaşasın Hafta Sonu' programının bu haftaki konuğu Özgür Özgülgün oldu. Özgülgün, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında düşüncelerini söyledi.
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