A Spor Taksi trafikte

Futbolun ve futbolseverlerin nabzını tutmaya devam eden A Spor Taksi trafikte... İşte A Spor muhabiri Evren Yavuz'un direksiyonda olduğu, taraftarların görüş ve düşüncelerini, takımlarından beklentilerini anlattığı A Spor Taksi'nin yeni bölümü...