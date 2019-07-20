20 Temmuz 2019, Cumartesi

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A Spor Taksi trafikte

Futbolun ve futbolseverlerin nabzını tutmaya devam eden A Spor Taksi trafikte... İşte A Spor muhabiri Evren Yavuz'un direksiyonda olduğu, taraftarların görüş ve düşüncelerini, takımlarından beklentilerini anlattığı A Spor Taksi'nin yeni bölümü...
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