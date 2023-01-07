90+1'e davetsiz misafir! A Spor stüdyolarında eğlenceli anlar
A Spor ekranlarında Beşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrasında yayınlanan 90+1 programına davetsiz bir misafir girdi. Stüdyoya giren kedi sonrası eğlenceli anlar yaşandı.
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