Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan ilk sözler! "Avrupa'da işim bitti"
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. İmza töreninde konuşan Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti" dedi.
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