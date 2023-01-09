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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu. Büyükekşi, "Yurt dışından futbolcu yerine, yurt dışından antrenör yetiştirecek hoca getireceğiz. Hedefimiz Türkiye'nin 3, 5 ve 10 yıllık futbol stratejisini yapmak." dedi.

09 Ocak 2023 | 10:32
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