Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu. Büyükekşi, "Yurt dışından futbolcu yerine, yurt dışından antrenör yetiştirecek hoca getireceğiz. Hedefimiz Türkiye'nin 3, 5 ve 10 yıllık futbol stratejisini yapmak." dedi.
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