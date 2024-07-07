663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final günü müsabakaları başladı!
Son dakika spor haberi: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecan devam ediyor. Bu yıl 633'üncüsü düzenlenen turnuvada final günü müsabakaları başladı. İşte detaylar...
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