Mike Tyson'dan Türkiye'ye destek!
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson Avusturya karşısında Türkiye’nin kazanmasını istediğini söyledi. Bir etkinliğe katılmak üzere Berlin’de bulunan Tyson kendisine özel olarak yaptırılan Türkiye bayraklı eldivenleri imzaladı. Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye’nin dostu olarak kabul edilen Tyson’a, Türk arması ve bayraklı özel boks eldivenleri takdim edildi.
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