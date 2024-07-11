Uruguay - Kolombiya maçı sonrası futbolcular ve taraftarlar birbirine girdi! Darwin Nunez...
Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakadan 1-0 galibiyetle ayrılan Kolombiya, finale yükselmeyi başardı. Öte yandan maçın ardından ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez, tribüne çıkıp Kolombiyalı taraftarlarla yumruklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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