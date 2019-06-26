26 Haziran 2019, Çarşamba

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2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2026 Kış Olimpiyatları'nın İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde yapılacağını açıkladı.
26.06.2019

2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da 2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da 26.06.2019
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