Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Formula 1 yeniden Türkiye'de

Formula 1 heyecanı, 6 yıl sonra yeniden Türkiye'de yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurması, motor sporları tutkunlarını heyecanlandırdı. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...

BAŞKAN ERDOĞAN: FORMULA 1'İN HER YAŞTAN TUTKUNLARI VAR

"Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık."

"TEMENNİM ORTAKLIĞIN DEVAM ETMESİ"

"Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

"FORMULA 1, 5 DÖNEM BOYUNCA İSTANBUL'DA OLACAK"

"İstanbul Park, 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır."

"ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

"Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum."