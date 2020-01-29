Yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve o görüntüleri...

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü oldu. 47 yaşındaki teknik adam o dönem, futbolculuk kariyerinde 1991 yılında kendisini Beşiktaş'a resmi olarak bağladığı imzanın görüntüleri A Spor ekranlarında yeniden yayınlandı.