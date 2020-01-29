29 Ocak 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik adamlık koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmişti. Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın’ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
29.01.2020
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Siyah-beyazlı takım yarın (30 Ocak) saat 19.03'te Vodafone Park'ta antrenman yapacak ve Sergen Yalçın taraftarla buluşacak.
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