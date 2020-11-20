Yalçın Ayhan: Adem Ljajic sorumluluktan çok uzak

A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan, Top Bizde programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ayhan, siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Adem Ljajic ile ilgili "Sorumluluktan çok uzak" dedi.

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