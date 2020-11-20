Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile genel sekreter Mesut Urgancılar, yazılı ve görsel medyanın yöneticileriyle bir araya geldi. Futbol takımının hala şampiyonluk için mücadele ettiğini söyleyen Çebi, "Hedeflerimizde değişen bir şey yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Başarıdan uzak bir yaklaşım sergilemiyoruz." diye konuştu.

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