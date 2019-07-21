21 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ukrayna'dan Konoplyanka iddiası
Ukrayna basını Konoplyanka'nın transferi konusunda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı olduğunu ve siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcuyu ikna etme aşamasına geldiğini yazdı.
21.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"