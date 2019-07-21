21 Temmuz 2019, Pazar

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Burak Yılmaz yeni sözleşme istiyor

Burak Yılmaz, Beşiktaş'la olan sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Yıldız golcünün yönetime "Sözleşmemi uzatmayacaksanız Lecce'ye gitmeme izin verin" dediği öğrenildi.
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