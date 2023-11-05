"Türk futbolcunda güven bitmiş"
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısının ardından Erman Toroğlu'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi
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