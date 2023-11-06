Burak Yılmaz'ın açıklamalarına sert eleştirileri! "Çok talihsiz bir konuşma"
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Murat Özbostan karşılaşmadan sonra Eric Bailly ve Tayfur Bingöl arasında yaşanan olayları açıklayan Burak Yılmaz'ı eleştirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Burak Yılmaz'ın açıklamalarına sert eleştirileri! "Çok talihsiz bir konuşma" 06 Kasım 2023 | 12:00
03:45
Salih Uçan'a yapılan penaltı mı? 05 Kasım 2023 | 12:00
01:41
Erman Toroğlu'dan Aboubakar tepkisi! 05 Kasım 2023 | 12:00
00:32
"Türk futbolcunda güven bitmiş" 05 Kasım 2023 | 12:00
02:34
Toroğlu yorumladı! Amir'in gördüğü kırmızı kart doğru mu? 30 Ekim 2023 | 12:00
01:05
"Bunları oyuncuları nasıl alıyorlar?" 30 Ekim 2023 | 12:00
01:04
“Lige tamamen havlu atabilir” 27 Ekim 2023 | 12:00
00:35
Beşiktaş'ta o isme dikkat çekti! "Eğer oynamazsa..." 26 Ekim 2023 | 12:00