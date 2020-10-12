12 Ekim 2020, Pazartesi
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Canlı yayında sert sözler! "Verdiğin paraya yazık"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Birebir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Beşiktaş'ın aldığı stoper ve yolladığı stoper arasındaki fark bir gıdım. Değmez, göndermeye de değmez almaya değmez. Verdiğin paraya yazık." dedi.
12.10.2020
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