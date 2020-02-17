Turgay Demir: Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu progamında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların 'üst akıl' olarak takıma getirmeyi planladığı Mircea Lucescu'dan vazgeçtiğini söyledi.

Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Benim bildiğim Beşiktaş, Lucescu'dan vazgeçti. Lucescu'nın yaşına takılan yöneticiler var. Ayrıca görev tanımının belirsizliği de bu kararda etkili oldu. Görevi net olmadığı için Lucescu'nun da kafası karışmış. Benim bildiğim o iş olmayacak.