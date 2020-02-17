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Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
17.02.2020

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ve kondisyon yükleme koşuları ile devam etti.

İkinci bölümde 3 takımdan oluşan turnuva maçı yapılırken, Burak Yılmaz ve Boateng maçta yer almayıp salona geçti. Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün de oynadığı turnuva maçını yeşil takım kazandı.

Soğuk algınlığı olan Ljajic ve kaslarında zorlanma tespit edilen N'Koudou antrenmana katılmazken, Atiba salonda çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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