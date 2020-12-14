14 Aralık 2020, Pazartesi

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Turgay Demir: Beşiktaş genel olarak bireysel hatalardan dolayı kaybetti

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta mağlubiyetin yankıları sürüyor. A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında karşılaşmayı değerlendiren usta yorumcu Turgay Demir "Beşiktaş bireysel hatalardan dolayı kaybetti" ifadelerini kullandı.
14.12.2020
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