TRANSFER HABERİ: Nwakaeme Beşiktaş ile görüştü mü?
Trabzonspor’la sözleşmesi biten ve Al-Fayha takımına transfer olan Nwakaeme’nin İstanbul’dan paylaşım yapması gündem olmuştu. Adı Beşiktaş’la anılan 33 yaşındaki oyuncu ile ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu aktardı. İşte o sözler…
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