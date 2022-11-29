TRANSFER HABERİ: Adı büyüklerle anılan Onur Bulut hakkında flaş sözler!
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında transferde adı büyüklerle anılan Onur Bulut ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Parayı veren düdüğü çalar. Daha önceden kalitesini ispatlamış bir oyuncuydu. Böyle oyuncuları zamanında keşfetmek lazım. Ancak malesef büyük takımlar pişmiş futbolcuları tercih ediyor. Hangi takıma giderse gitsin faydalı olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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