Beşiktaş'ta sürpriz Caner Erkin ve Burak Yılmaz gelişmesi!
A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Keskin, "Beşiktaş eğer Caner Erkin'i alacaksa, Burak Yılmaz'ı da transfer etsin. O da en az 10 gol atar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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