TRANSFER HABERİ: Canlı yayında açıkladı! İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa ve Sörloth planı
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş ifadelerde bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş yönetimi ciddi şekilde Adam Buksa ve Sörloth ile ciddi şekilde ilgileniyor. Önümüzdeki sezon 2 santrfor alınması planlanıyor Beşiktaş'a." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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