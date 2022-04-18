BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya flaş sözler! "Kayıp bir oyuncu"
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Şahinoğlu, "Kayıp bir oyuncu var: Alex Teixeira. Onun olduğu kanat oynadığı hiçbir maçta kullanılamıyor. Pozisyon üretmede yok, asist yok, gol yok." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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