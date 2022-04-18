BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta forvet arayışı! Sörloth ve...
Beşiktaş'ta forvet arayışı devam ediyor. Sezona iyi başlayamayan Michy Batshuayi son dönemde çıkışa geçti ve yönetimin kafasını karıştırdı. Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı oyuncu, gelecek sezon Kara Kartal'da devam edebilir. Ayrıca siyah beyazlı ekip daha önce Trabzonspor forması ile gol kralı olan Alexandr Sörloth ve MLS'te New England'da oynayan Adam Buksa ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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