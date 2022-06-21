TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jovane Cabral atağı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden siyah-beyazlılar, sol kanat transferi için Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ı gündemine aldı. Konuyla ilgili detayları Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...
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