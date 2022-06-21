Beşiktaş'ta Seferovic gelişmesi!
Transfer haberi: Beşiktaş, forvet transferi için Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:13
Beşiktaş'ta Seferovic gelişmesi! 21 Haziran 2022 | 12:00
24:34
Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri! 20 Haziran 2022 | 12:00
03:10
Flaş Weghorst gelişmesi! 19 Haziran 2022 | 12:00
02:45
Beşiktaş'tan Weghorst kararı! 18 Haziran 2022 | 12:00
01:49
Flaş Saiss sözleri! "Bir Kim veya Marcao değil" 18 Haziran 2022 | 12:00
04:37
Romain Saiss imza sonrası konuştu! 17 Haziran 2022 | 12:00
07:34
Çebi'den transfer açıklaması! 16 Haziran 2022 | 12:00
07:26
Romain Saiss İstanbul'da 14 Haziran 2022 | 12:00