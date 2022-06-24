BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Wout Weghorst ile anlaşma sağladı!
Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlıların, yıldız golcüyle arasında sözleşmeyle ilgili ufak detaylar kaldığı öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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