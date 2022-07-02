BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'nın sözleşmesi feshediliyor!
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılarda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşırken, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Alex Teixeira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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