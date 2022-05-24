TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın santrfor adaylarını açıkladı! Valerien Ismael'in talebi...
A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Beşiktaş ile ilgili flaş açıklamlarda bulundu. Keskin, "Sörloth, Buksa ve Bas Dost Beşiktaş'ın gündeminde. 3 isim de Valerien Ismael'in istediği tipe uygun. Sörloth daha ön planda olan bir futbolcu. Cenk Tosun ile Burak Yılmaz'ın da Beşiktaş'la geçmişi var. Onlarla ilgili de gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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