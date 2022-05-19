BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın istediği yıldıza AZ Alkmaar ve Feyenoord talip!
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı. Birçok isimle yollarını ay��racak olan Kartal, takıma yeni isimler katmak için çalışmaları hızlandırdı. Elfsborg ile temasa geçen siyah beyazlı ekip Jacob Ondrejka için teklifini sundu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, detayları açıkladı. Şahinoğlu, "Beşiktaş, Jacob Ondrejka için teklifini sundu ve kabul edildi. Sadece ödeme planı konusunda sıkıntı var ama süreç devam ediyor. AZ Alkmaar ve Feyenoord devrede." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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