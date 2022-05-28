BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başkan Ahmet Nur Çebi kürsüye çıktı! "Hakkımı iade edeceksiniz"
Beşiktaş'ta seçim süreci başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlık seçiminden önce önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz. Bana hakkımı iade edeceksiniz. Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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