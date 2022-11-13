BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:32
İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi son durum 13 Kasım 2022 | 12:00
00:54
Şenol Güneş'ten Antalyaspor maçında sürpriz karar! 11 Kasım 2022 | 12:00
01:57
00:26
Toroğlu Şenol Güneş'i eleştirdi! "Takımına sahip olamadı" 05 Kasım 2022 | 12:00
00:52
Toroğlu: Ben olsam oyundan atarım! 05 Kasım 2022 | 12:00
02:15
Toroğlu: Büyük takım bu golü yemez! 05 Kasım 2022 | 12:00
00:30
Kadrodan çıkarıldı! Masuaku gelişmesi 05 Kasım 2022 | 12:00
06:08
İşte dev derbi öncesi iki ekibin son durumu 05 Kasım 2022 | 12:00