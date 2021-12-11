TRABZONSPOR HABERLERİ - O ismi Yattara'ya benzetti! "Tarzı aynı"

Lider Trabzonspor transfer çalışmalarına erken başladı. En son Çin Ligi'nde forma giyen Jean Evrard Kouassi'yi transfer eden bordo mavili ekip, çalışmalarına devam ediyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Kouassi'yi değerlendirdi. Çorlu, "Çok yönlü bir oyuncu. Formayı kimden alacak diye bakıyorsun. Forvette oynayabilir, iki kanatta da oynayabilir. Kouassi, Yattara gibi olabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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