12 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör kim olmalı? "Gelecek hoca..."
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Siyah beyazlı ekip tercihini yabancıdan mı kullanacak yoksa yerli bir hoca ile devam mı edecek? A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Beşiktaş'ın yapması gereken tercihi açıkladı. Beşer, "Gelen hoca, oyuncuları iyi rehabilite etmeli. Yabancı hoca uğraşmayabilir. Ayrıca maliyeti yüksek biriyse yabancı tercihi iyi olmayabilir. Bu sezon kaçmış durumda. Gelecek hoca gençleri göstermeli ve Beşiktaş'ı Avrupa potasına sokmalı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi
12.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- O ismi Yattara'ya benzetti! "Tarzı aynı"
- Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
- Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..."
- Toroğlu'ndan kritik penaltı yorumu!
- Bursasporlu ve Manisalı taraftarlar birbirlerine girdi!
- Beşiktaş'ta hoca arayışı devam ediyor! Yerli mi yabancı mı?
- Beşiktaş'ta teknik direktör kim olmalı? "Gelecek hoca..."
- Taraftarlardan Fırtına'ya coşkulu karşılama!
- Bursasporlu ve Manisalı taraftarlar birbirlerine girdi!
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi