BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör kim olmalı? "Gelecek hoca..."

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Siyah beyazlı ekip tercihini yabancıdan mı kullanacak yoksa yerli bir hoca ile devam mı edecek? A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Beşiktaş'ın yapması gereken tercihi açıkladı. Beşer, "Gelen hoca, oyuncuları iyi rehabilite etmeli. Yabancı hoca uğraşmayabilir. Ayrıca maliyeti yüksek biriyse yabancı tercihi iyi olmayabilir. Bu sezon kaçmış durumda. Gelecek hoca gençleri göstermeli ve Beşiktaş'ı Avrupa potasına sokmalı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi

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