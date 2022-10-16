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Trabzonspor derbisi sonrası Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e büyük tepki! Sergen Yalçın sesleri

Süper'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. Dev derbiden sonra siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e büyük tepki gösterdi. A Spor muhabiri Sercan Dikme detayları açıkladı. Dikme, "Önce futbolcular ıslıklandı. Ardından Valerien Ismael'e istifa sesleri yükseldi. Sonrasında 10-15 saniye boyunca Sergen Yalçın sesleri yükseldi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

16 Ekim 2022 | 22:21
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