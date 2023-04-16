TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Görüntü var ses yok!
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Görüntü var ama ses yok. İki kalecinin de kurtardığı top yok. İki takımın pozisyonu da yok. Orta sahada mücadele var. Görüntü var, ses yok." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Toroğlu: Görüntü var ses yok! 16 Nisan 2023 | 12:00
10:35
Trabzonspor Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! 16 Nisan 2023 | 12:00
01:55
"Herkes gitti o kaldı" 10 Nisan 2023 | 12:00
00:37
Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? 09 Nisan 2023 | 12:00
00:46
Toroğlu'dan yıldız isme: Ceza alanına girdiğinde... 09 Nisan 2023 | 12:00
04:12
İşte Beşiktaş - Giresunspor maçı öncesi son durum 09 Nisan 2023 | 12:00
00:56
Şenol Güneş: Ondan beklediğimizi alamadık 06 Nisan 2023 | 12:00
16:46
Şenol Güneş'ten F.Bahçe sözleri! 05 Nisan 2023 | 12:00