TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte iki takımın 11'leri...
Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE | Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde liderliğini sürdüren Fırtına şampiyonluğa bir adım kala puan kaybetmek istemiyor. Kara Kartal ise gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için kazanmanın yollarını arayacak. Trabzonspor sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny 11'i ile çıkacak. Beşiktaş ise Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 3 Nisan Pazar günü 20:30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...
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