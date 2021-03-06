06 Mart 2021, Cumartesi
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Taner Karaman'dan Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu Rıdvan Yılmaz ve Welinton'a büyük övgü
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Beşiktaş'ta en çok top kaybeden Caner Erkin'in o bölgeden gitmesi ve yerine Rıdvan ve N'Sakala gibi ayağında daha fazla top tutabilen ikilinin gelmesi takıma büyük katkı gösterdi. Ayrıca Beşiktaş'ta kaleciler büyük güven verdi. Sadece Ersin Destanoğlu kalesinde 10 maçta gol görmedi. Bu yüzden Beşiktaş'ta Aboubakar, Larin kadar kahramanlar içine Welinton, Rıdvan ve Ersin'i de ekleyebilirz" dedi. (BJK spor haberleri)
06.03.2021
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