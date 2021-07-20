Son dakika Beşiktaş haberi: Alex Teixeira transferinde kritik 24 saat! Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakip çıktı

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira'daki son durumu canlı yayında aktardı. Dikme, "Hala tam anlamıyla anlaşma sağlanmış değil ancak durumun 24 saat içinde belli olacağını düşünüyoruz. Brezilyalı oyuncuya 2 teklif var biri Beşiktaş diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüp. Beşiktaş'ın teklifinin iki katını sundular. Ancak 24 saat içinde yıldız oyuncu kararını verecek" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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