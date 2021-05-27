27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A Spor'un sorularını yanıtladı!
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecinden, transfer dönemine ve geleceğe dair konuşan Yalçın, merak edilenleri yanıtladı. İşte o röportaj... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
27.05.2021
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