17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Dikme, siyah-beyazlıların Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok'a teklif yapmaya hazırlandığını söyledi. (BJK spor haberi)
17.07.2021
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