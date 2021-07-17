Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a çifte transfer müjdesi! Diego Costa ve Alex Teixeira...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Uzundurukan, Beşiktaş'ın transferleri için girişimlerini sürdürdüğü Diego Costa ve Alex Teixeira'nın bayram sonrası İstanbul'a geleceklerini söyledi. (BJK spor haberi)

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