Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Cyle Larin planı belli oldu! Resmi teklif...

A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki son gelişmeleri aktardı. Şahinoğlu, "Larin, Beşiktaş yönetiminin satıp bonservis kazanmak istediği bir isim. 2021 yılı Larin için harika geçiyor. Tekliflerin resmiyet kazanacağını düşünüyorum. Daha önce sözlü teklifler oldu ancak siyah beyazlılar kapıyı yüksekten açmıştı. 1 senelik sözleşmesi kalan Kanadalı forvetin, yüksek bedellerle transfer olması hayalcilik olur. Beşiktaş Yönetimi, milli takımdan geldikten sonra Larin'e resmi teklifler gelmesini bekliyor" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL