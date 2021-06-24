Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Alex Teixeira planı! Görüşmelerde Josef De Souza detayı...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Adem Ljajic'i gönderip Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex Teixeira, Josef'in çok yakın arkadaşı. Josef'in bu transferde etkin rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi. (BJK spor haberleri)

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