24 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Alex Teixeira planı! Görüşmelerde Josef De Souza detayı...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Adem Ljajic'i gönderip Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex Teixeira, Josef'in çok yakın arkadaşı. Josef'in bu transferde etkin rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi. (BJK spor haberleri)
24.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray Hollandalı yıldız için resmi teklif yaptı!
- Aziz Yıldırım Basın Toplantısında Neler Söyleyecek? Ahmet S. Kul, F.Bahçe'den Gelişmeleri Aktardı!
- Transfer sürprizini böyle açıkladı! Attila Szalai bombası
- Mehmet Uluç:"Geldiğimiz Noktada Fenerbahçe'nin Hala Hocası Belli Değil. Benim İddiam Nenad Bjelica"
- Bakan Kasapoğlu'dan Tokyo 2020 açıklaması!
- Bakan Kasapoğlu'dan Tokyo 2020 açıklaması!
- Zeki Uzundurukan: "Milli Takım Futbolcularına Aldıkları Primin İki Katı Ceza Vereceksin" / A Spor
- Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin Transfer Gündemini Açıkladı / Transfer Raporu / 23.06.2021
- Aziz Yıldırım'ın duygu dolu anları!
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?