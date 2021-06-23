Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 3 talip! Cagliari Torino ve Fiorentina...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yebi sezon öncesi hangi isimleri takımda kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Vida ile yeni sözleşme yapmak istiyor ancak İtalya Serie A takımlarından Cagliari, Torino ve Fiorentina Hırvat stoper için girişimlere başladı." (BJK spor haberleri)

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