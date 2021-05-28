Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı!

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla kapatan Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek Salih Uçan'la prensipte anlaştı. 3 yıllık sözleşme imzalanacak 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 8 milyon TL garanti ücret ve maç başı şeklinde ödeme yapılacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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